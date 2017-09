Le pouvoir d’achat des couples au Québec est plus élevé qu’en Ontario

Réagissant à la publication des données sur le revenu médian des ménages plaçant le Québec en queue de peloton, l’économiste Pierre Fortin rappelle qu’une fois le coût de la vie pris en compte, un couple québécois affiche un pouvoir d’achat supérieur de 5 % à celui d’un couple ontarien.

Les données de Statistique Canada faisaient toujours jaser jeudi. La veille, l’agence fédérale soulignait que le revenu total médian des Canadiens avait augmenté de 10,8 % sur dix ans pour se situer à 70 336 $ en 2015. Le Québec arrivait avant-dernier avec un revenu médian de 59 822 $, en hausse de 8,9 % depuis 2005, dépassant de peu celui du Nouveau-Brunswick. L’Ontario a fait pire en ce qui a trait au taux de croissance, avec un maigre 3,8 %, le revenu médian demeurant tout de même au-dessus de la moyenne canadienne, à 74 287 $.

Dans l’analyse des données et l’explication des écarts, il ressortait un découplage pétrole-manufacturier, taille et vieillissement de la population venant nuancer la lecture mathématique. Un écart qui s’amenuise, voire qui tend à disparaître lorsque l’on ajoute à l’équation le pouvoir d’achat et les services tels le programme de garderies. Cela vaut pour la comparaison Québec-Ontario.

5 % C’est le pourcentage de pouvoir d’achat de plus que possède un couple québécois avec enfants détenant un revenu médian de 105 000$ par rapport à un couple de l’Ontario ayant un revenu de 114 000 $.

L’économiste Pierre Fortin, professeur émérite à l’UQAM, a rappelé, dans un courriel, que la configuration des ménages jouait également dans la balance. L’Ontario abrite davantage de ménages composés de couples que de personnes seules. C’est l’inverse au Québec, les familles monoparentales et les personnes vivant seules étant en hausse, et plus nombreuses qu’en Ontario. Les familles de recensement retenues par Statistique Canada comprennent les familles comptant un couple, avec ou sans enfants, et les familles monoparentales.

« Cela explique en partie les chiffres très bas pour le revenu médian de l’ensemble des ménages privés, officiellement 74 000 $ en Ontario et 60 000 $ au Québec », écrit Pierre Fortin.

L’économiste compare les revenus médians des couples avec enfants. « Il est de 114 000 $ en Ontario et de 105 000 $ au Québec. Cependant, le coût de la vie en Ontario est supérieur de 14 % à celui du Québec. Par conséquent, avec un revenu de 105 000 $, le couple médian du Québec détient un pouvoir d’achat équivalant à un revenu de 120 000 $ en Ontario », soit 5 % de plus. « Contrairement aux apparences, le vrai niveau de vie [pouvoir d’achat] est plus élevé pour le couple médian du Québec que pour celui de l’Ontario », ajoute-t-il.

Statistique Canada faisait également ressortir que 17 % des enfants de 17 ans et moins vivaient dans la pauvreté au Canada, une proportion qui diminue depuis les années 1990. Dans ce segment, le Québec affiche le taux de pauvreté le plus bas après l’Alberta (12,8 %), avec 14,3 % d’enfants québécois qui vivent dans des ménages à faible revenu. Ce phénomène s’explique par le faible coût des garderies et par les prestations pour enfant plus élevées au Québec que dans le reste du pays, pouvait-on lire dans un texte de La Presse canadienne.

Ce taux atteint 14,7 % chez les adultes canadiens, 14,5 % chez les Canadiens âgés de 65 ans et plus, contre 12 % en 2005 dans ce dernier cas.