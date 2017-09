Air Canada en Irlande

Air Canada a annoncé l’expansion des services saisonniers à destination de l’Irlande grâce à deux nouveaux vols sans escale au départ de Toronto à destination de Shannon et entre Montréal et Dublin. Les vols seront assurés au moyen du 737 MAX 8 de Boeing, avec une configuration de cabine en classe Affaires et classe Économique. Le transporteur ajoute également à son service sans escale Toronto-Dublin en faisant passer de trois à quatre le nombre de vols hebdomadaires, en offrant un service quotidien l’été prochain et en le transférant d’Air Canada Rouge à l’exploitation principale d’Air Canada, à bord d’un A330 d’Airbus.