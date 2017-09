Wall Street à des records

Photo: Mark Lennihan Associated Press

New York – La Bourse de New York, aidée par le secteur de l’énergie, a terminé en hausse mercredi, poursuivant tranquillement sa course aux records après un début de semaine vigoureux : le Dow Jones a pris 0,2 %, le Nasdaq 0,1 % et le S&P 500 0,1 %. Selon les résultats définitifs, l’indice vedette Dow Jones a avancé de 39,32 points, à 22 158,18 points, le Nasdaq, à forte coloration technologique, de 5,91 points, à 6460,19 points, et l’indice élargi S&P 500 de 1,89 point à 2498,37 points. Soulagée par le passage moins dévastateur que prévu de l’ouragan Irma sur la Floride et l’absence de regain de tensions entre Washington et Pyongyang, la Bourse de New York est en forme depuis le début de la semaine. « Le nombre de records (du S&P 500) depuis le début de l’année est bien supérieur à la moyenne et la volatilité est bien inférieure. Quand ces deux éléments sont combinés, on finit en général avec une forte croissance sur l’ensemble de l’année », a souligné un analyste.