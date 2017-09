L’Irlande du Nord se mêle à son tour de la dispute entre Bombardier et Boeing

La mobilisation s’organise au Royaume-Uni, qui fait front commun avec le gouvernement canadien dans l’espoir de convaincre le constructeur américain Boeing d’abandonner sa plainte déposée contre Bombardier à propos de la CSeries.

Après un entretien téléphonique entre la première ministre britannique, Theresa May, et le président américain, Donald Trump, le 5 septembre, c’est au tour de l’Irlande du Nord d’interpeller le vice-président Mike Pence. Dans une lettre envoyée mardi au bureau de M. Pence, le Parti unioniste démocrate et le Sinn Féin — une formation nationaliste — préviennent le vice-président que les démarches de Boeing pourraient troubler la paix sociale en Irlande du Nord. « Pour une petite économie comme la nôtre, l’importance de la contribution économique de Bombardier ne peut être mesurée », font valoir Arlene Foster et Michelle O’Neill, qui dirigent ces deux partis, dans la lettre que La Presse canadienne a pu consulter.

Bombardier est le principal employeur en Irlande du Nord avec son usine de Belfast, où travaillent quelque 4200 personnes. C’est à cet endroit que sont notamment fabriquées les ailes des appareils CSeries.

Minoritaire au Parlement britannique, le gouvernement conservateur dirigé par Mme May bénéficie du soutien du Parti unioniste démocrate. Les signataires de la lettre estiment que les effets découlant de la plainte de Boeing pourraient menacer le fragile équilibre politique actuellement en place. « Alors que nous tentons […] de surmonter nos difficultés politiques actuelles, ce dossier vient ajouter de l’instabilité, écrivent Mmes Foster et O’Neill. En raison de cette situation délicate, nous vous demandons de tenir compte des implications qui pourraient découler des décisions à venir. »

La décision du département américain du Commerce quant à savoir si des mesures punitives seront imposées sur les ventes d’appareils CSeries au sud de la frontière est attendue le 25 septembre.

Le gouvernement Trudeau, qui tente de convaincre le géant américain établi à Chicago de faire marche arrière, a mentionné avoir entamé des discussions secrètes avec ce dernier. « Boeing n’a rien contre la concurrence, et personne ne dit que Bombardier ne peut vendre ses avions dans le monde, a indiqué un porte-parole de Boeing, Dan Curran, par courriel. Mais ces ventes doivent s’effectuer selon les règles commerciales en vigueur. »

Dans le cadre de la visite officielle qu’elle effectuera au Canada la semaine prochaine, tout porte à croire que Mme May abordera cette dispute commerciale dans le cadre de ses échanges avec le premier ministre Justin Trudeau.

Rassemblement à Montréal

En attendant le résultat de l’enquête de Washington, des centaines d’employés de Bombardier représentés par l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale (AIMTA) et du syndicat Unifor manifestaient mercredi dans les rues du centre-ville de Montréal pour dénoncer Boeing. Le rassemblement s’est terminé devant le bureau montréalais de Jeppesen, une filiale du géant de Chicago.

« Dans l’industrie du bois d’oeuvre, des mesures punitives ont été imposées dans le passé et on a vu les effets, a dit le coordonnateur québécois de l’AIMTA, David Chartrand, au cours d’un entretien téléphonique. Nous avons perdu des milliers d’emplois et des compagnies forestières ont mis la clé sous la porte. » Selon lui, la plainte de l’avionneur américain n’est pas seulement une attaque contre l’industrie aéronautique canadienne, mais également contre ses propres employés.

Aux États-Unis, a expliqué M. Chartrand, l’AIMTA représente des travailleurs de Boeing oeuvrant à son usine située dans l’État du Missouri, où est construit l’avion de combat Super Hornet. Or, affirme-t-il, certains emplois de ce site pourraient être menacés étant donné qu’Ottawa menace d’abandonner son plan d’achat intérimaire de plusieurs milliards de dollars de 18 avions de combat Super Hornet en raison de la plainte de Boeing.