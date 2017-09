Le fonds souverain norvégien vaut 1000 milliards

La valeur du fonds souverain de la Norvège, le plus important au monde, a atteint mardi le montant record de 1000 milliards $US à la faveur du dynamisme des bourses mondiales et de la vigueur de l’euro, a souligné l’agence Reuters. Créé en 1998 pour recueillir les revenus tirés de l’exploitation pétrolière et gazière afin d’en faire profiter les générations futures, ce fonds vaut désormais environ 2,5 fois plus que le PIB de la Norvège, alors que les projections initiales portaient sur un pic à 1,3 fois au cours de la décennie 2020.