Canada Jetlines prêt pour son envol

Le transporteur à très bas prix Canada Jetlines a annoncé mardi que son premier vol aura lieu en juin 2018. Les 1000 premiers billets seront offerts à 10 $ chacun. La compagnie aérienne entend concurrencer WestJet avec son modèle origine-destination desservant des aéroports régionaux, moins coûteux, et proposant des prix sous les 100 $. Ses vols partiront de l’aéroport d’Hamilton vers Vancouver, Edmonton, Calgary, Winnipeg et Halifax. Canada Jetlines compte desservir ensuite Las Vegas, la Floride et Cuba. Deux Boeing 737 doivent être mis en service au départ, la flotte devant passer à six durant la première année. WestJet avait réagi aux visées de ce nouveau venu en annonçant le lancement d’un service à très bas tarifs vers la fin de 2017.