Air Canada s’entend avec ses pilotes

Photo: Brendan Hunter Getty Images

Air Canada s’est entendue sur des modifications à son accord à long terme actuel conclu avec ses 3500 pilotes représentés par l’Association des pilotes d’Air Canada (APAC). « Les modifications apportées à l’entente d’une durée de 10 ans conclue en octobre 2014 fournissent une flexibilité commerciale et opérationnelle accrue et améliorent la compétitivité en matière de coût, tout en fournissant des occasions d’avancement professionnel et d’autres avantages intéressants aux pilotes », peut-on lire dans le communiqué. La filiale à bas coût Rouge devrait bénéficier de cette ouverture. Aujourd’hui, quatre ans après son lancement en juillet 2013, le transporteur loisirs d’Air Canada a vu son parc aérien passer de 4 à 49 appareils et son personnel navigant dépasse les 1800 personnes. Rouge peut exploiter jusqu’à 50 appareils, l’atteinte de cette cible étant attendue d’ici l’été 2018. Air Canada avait souligné avoir entrepris des discussions avec ses pilotes pour augmenter ce nombre maximal.