Alamos Gold achète Mines Richmont pour 770 millions

La minière Alamos Gold a annoncé lundi l’acquisition de la compagnie québécoise Mines Richmont dans le cadre d’une transaction en actions évaluée à 770 millions $US.

Les actionnaires de Richmont recevront 1,385 action d’Alamos pour chaque action de Richmont qu’ils détiennent. L’offre attribue une valeur de 14,20 $ CAN à chaque action de Richmont en vertu du cours à la clôture du titre d’Alamos le 8 septembre, quand l’action de Richmont a clôturé à 11,62 $ CAN.

Les actionnaires de Richmont détiendront une participation d’environ 23 % dans la nouvelle compagnie.

Parallèlement, Corporation aurifère Monarques a annoncé lundi l’acquisition de la totalité des actifs miniers de Mines Richmont au Québec. Les actifs acquis comprennent tous les claims, baux miniers et concessions minières de Richmont, y compris la mine Beaufor ; les propriétés Chimo, Monique et Wasamac ; toutes les actions émises et en circulation d’Usine Camflo ; ainsi que toutes les usines, moulins, édifices, structures, équipements, stocks et biens.

Richmont détiendra une participation de 19,9 % dans Monarques, en tenant compte d’un investissement de 2 millions.

Monarques assumera le paiement futur au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, estimé à environ 5 millions, pour les plans de restauration de la mine Beaufor, du moulin Camflo et de la mine Monique, si ces installations devaient un jour fermer. Finalement, Monarques paiera à Richmont des redevances sur les revenus nets de fonderie.