L’UE ouvre le chantier de la taxation des Gafa

Photo: Virginie Mayo Associated Press

Bruxelles – Les ministres des Finances de l’UE discuteront la semaine prochaine d’une réforme pour améliorer la taxation des géants du numérique (Gafa), tels Google et Amazon, selon l’agenda publié vendredi. Réunis à Tallinn, en Estonie, les 28 grands argentiers de l’UE se pencheront le 16 septembre au matin sur « les défis de la taxation des entreprises de l’économie numérique », a indiqué dans son programme l’Estonie, qui assure la présidence tournante de l’UE. À cette fin, elle a envoyé il y a quelques jours une lettre aux 27 autres États membres où elle constate que « les règles fiscales internationales sont obsolètes et ne peuvent pas faire face aux défis de la numérisation de l’économie ». Dans ce document de quatre pages, que s’est procuré l’AFP, elle invite les États membres « à parvenir à une position commune d’ici à la réunion des ministres des Finances de l’UE en décembre, qui serait ensuite transmise à l’OCDE pour parvenir à une solution plus globale ». La présidence estonienne y pointe le problème très spécifique de l’économie numérique : actuellement, la taxation des entreprises repose sur la domiciliation de leurs activités et de leurs profits. Or, les entreprises du net peuvent fournir des services dans un pays donné, même si leur présence physique y est minimale, souligne-t-elle, ce qui limite de facto leur taxation.