Equifax victime d’une cyberattaque

L’agence américaine Equifax a déclaré jeudi avoir été victime d’une cyberattaque pouvant avoir un impact potentiel sur 143 000 de ses clients américains. La faille a été découverte le 29 juillet et aurait été immédiatement colmatée, assure l’agence de crédit. L’accès non autorisé se serait déroulé entre la mi-mai et juillet, en cueillant de l’information, tels le nom, le numéro d’assurance sociale, la date de naissance et autres informations personnelles. Equifax ajoute que les pirates informatiques auraient eu accès au numéro de carte de crédit d’environ 209 000 consommateurs américains, rapporte le Financial Times.