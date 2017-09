Dollarama a mieux fait

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Dollarama a annoncé jeudi que son résultat net a augmenté pour atteindre 131,8 millions, soit 1,15 $ par action, au deuxième trimestre, contre 106,4 millions ou 88 ¢ par action l’an dernier. Cette augmentation est essentiellement attribuée à une hausse des ventes, à une marge brute plus élevée et à la diminution des frais généraux en pourcentage des ventes. Les ventes trimestrielles ont augmenté de 11,5 % pour s’établir à 812,5 millions. Cette augmentation s’expliquerait par la croissance interne des ventes qui s’est poursuivie par suite de la progression des ventes des magasins comparables, et par l’augmentation du nombre total de magasins au cours des 12 derniers mois, qui est passé de 1051 à 1125 en un an.