Résultats en hausse pour Transcontinental

L’éditeur et imprimeur TC Transcontinental a affiché jeudi un bénéfice et des revenus en hausse pour son troisième trimestre, ce qu’il a notamment attribué à la contribution de ses acquisitions dans le secteur de l’emballage. Transcontinental a engrangé un bénéfice net de 49 millions, soit 64 ¢ par action, pour le trimestre clos le 30 juillet, en hausse de 6,8 % par rapport à celui de 45,9 millions, ou 59 ¢ par action, réalisé à la même période l’an dernier. En excluant les éléments non récurrents, le bénéfice ajusté a atteint 50,1 millions, ou 65 ¢ par action, en regard de celui de 44,1 millions, ou 57 ¢ par action, de la même période l’an dernier. Les revenus se sont chiffrés à 477,7 millions au plus récent trimestre, comparativement à des produits de 467,8 millions au troisième trimestre de l’année dernière. Le chef de la direction de Transcontinental, François Olivier, a attribué la solide performance des activités d’impression à la demande accrue des détaillants canadiens, notamment pour les circulaires imprimées. De son côté, la division de l’emballage a généré une croissance interne soutenue grâce aux investissements réalisés lors des derniers trimestres.