Les autochtones font pression sur Desjardins pour qu’elle sorte des oléoducs

Calgary — Des leaders autochtones rencontreront jeudi la direction de Desjardins pour convaincre l’institution financière québécoise de pérenniser son moratoire sur les investissements dans les nouveaux oléoducs canadiens. Selon Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des Premières Nations pour le Québec et le Labrador, cette rencontre constitue une étape importante pour le vaste mouvement d’opposition aux projets d’oléoducs Énergie Est et Trans Mountain. Desjardins a décrété un moratoire sur les investissements dans les nouveaux oléoducs en juillet, le temps de revoir toutes ses politiques en matière d’infrastructures énergétiques. André Chapleau, porte-parole de Desjardins, indique dans un courriel que cette révision se poursuit toujours, en sollicitant les avis en interne et à l’externe, notamment ceux des autochtones, justement. Dans le cadre de ces consultations, les dirigeants de Desjardins rencontreront jeudi plusieurs leaders qui font partie du Traité autochtone contre l’expansion des sables bitumineux. Desjardins annoncera sa décision finale à l’automne. Ghislain Picard croit que l’impact serait majeur si Desjardins décidait que son moratoire devenait permanent. Les membres du Traité autochtone contre l’expansion des sables bitumineux tenteront aussi de convaincre Desjardins de vendre sa participation de 145 millions dans les facilités de crédit de 5,5 milliards consenties à Kinder Morgan pour son projet d’accroître la capacité de l’oléoduc Trans Mountain, entre l’Alberta et Vancouver.