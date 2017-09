Mexique: Shell investira 1 milliard de dollars sur dix ans

Photo: Kirsty Wigglesworth Associated Press

Mexico — Le géant pétrolier Royal Dutch Shell a annoncé qu’il investirait 1 milliard de dollars au Mexique durant la prochaine décennie. La pétrolière anglo-néerlandaise a ouvert mardi sa première station-service dans le pays, à Tlalnepantla, dans la banlieue de Mexico, premier jalon de son futur réseau. Il s’agit d’« un jalon pour Shell, cela montre notre engagement envers le Mexique, le cinquième consommateur d’essence au monde. C’est un marché important et en croissance », a souligné Istvan Kapitany, vice-président des stations Shell. Outre le Mexique, Shell investit dans plusieurs autres marchés en développement, comme le Brésil, l’Inde, la Chine et l’Indonésie. Le Mexique a adopté en 2014 une réforme historique de son secteur énergétique mettant fin au monopole de l’entreprise d’État Pemex, en vigueur depuis 1938. Elle a permis l’entrée sur le marché mexicain d’investisseurs étrangers et privés, notamment pour la commercialisation de carburant.