Le mythe de la pénurie de main-d’oeuvre

Cette supposée crise et la vigueur de l’économie remettent à nouveau en question le supposé retard économique du Québec à cause de notre langue et de nos valeurs, affirme M. Julien.

Ce n’est pas la première fois qu’on nous rappelle la supposée pénurie de main-d’oeuvre causée par le vieillissement de la population. On en discutait déjà à la fin des années 2000, en même temps que la disparition de centaines de PME, encore ici à cause de ce vieillissement du côté de leurs dirigeants. Et pourtant, cette dernière catastrophe annoncée n’est pas plus présente qu’elle l’était il y a dix ou vingt ans, si l’on exclut la vente de plusieurs grandes entreprises québécoises avec l’assentiment du gouvernement Couillard.

Dans le cas de la main-d’oeuvre, plusieurs journalistes en rajoutent en rappelant qu’il suffit de regarder les affiches « On embauche » sur le devant les usines rencontrées le long des autoroutes pour se convaincre de cette pénurie. Mais s’ils interrogeaient vraiment les dirigeants de ces usines, ils comprendraient que cette stratégie n’est pas nouvelle puisqu’elle ne fait que s’ajouter aux autres moyens traditionnels et s’explique par le désir d’avoir une liste d’employés répondant exactement à leurs besoins lorsque les ventes augmenteront.

Preuve en est la nouvelle d’il y a deux semaines touchant le bond remarquable des investissements à Montréal dans la nouvelle économie, bond qui s’expliquerait en particulier par la grande qualité de la main-d’oeuvre au Québec et, indirectement, par leur disponibilité.

Des solutions

Il reste que certains emplois, du moins à court terme, ont presque toujours été difficiles à pourvoir. Mais il existe plusieurs solutions à cela. La première, comme nous l’avons constaté à l’Institut de recherche sur les PME en intervenant auprès de centaines d’entreprises manufacturières québécoises, montre qu’en moyenne les équipements sont utilisés à moins de 35 % du temps disponible. Il suffirait que les dirigeants d’entreprise agissent pour accroître considérablement cette utilisation avec le même nombre d’employés, par exemple en réaménageant le travail de ces derniers ou en diminuant le temps requis pour passer d’une production à l’autre. Mais le plus important serait de recourir aux idées des employés, organisées dans ce qu’on appelle des équipes semi-autonomes, pour faire plus facilement et plus efficacement le travail. Certaines entreprises octroient plus de 10 000 $ par année à ces équipes pour investir dans ces améliorations continues sans avoir besoin d’en référer à la direction.

La seconde solution, liée à la première, requiert plus de formation et d’information. Puisqu’il a été démontré que plus les employés reçoivent de la formation et savent d’avance ce qui vient, plus ils commencent à penser à comment intégrer les nouveaux équipements aux anciens de façon à faire encore mieux avec le tout. Les meilleures entreprises dépensent plus de 5 % de la masse salariale en formation continue, soit cinq fois plus que la moyenne.

La troisième solution est d’offrir de meilleures conditions de travail. Pour rappel, la moyenne des salaires en valeur réelle dans les quinze dernières années n’a à peu près pas augmenté. Cette politique permettrait aussi de rapatrier des centaines d’employés partis dans l’Ouest canadien, étant donné le ralentissement économique là-bas. Nos études expliquent aussi que les meilleures stratégies pour attirer et retenir une bonne main-d’oeuvre sont, d’abord, l’implication des employés dans le développement de leur entreprise et, ensuite, de meilleures conditions de travail.

La quatrième solution est la flexibilité dans les tâches, par exemple avec une partie du travail pouvant être réalisé à la maison ou encore le temps partiel. On sait qu’un bon nombre de travailleurs âgés accepteraient de revenir au travail si on leur offrait ce temps partiel.

La cinquième solution à laquelle certaines entreprises recourent pour pourvoir des emplois très spécialisés est l’immigration, notamment en passant par les Maisons du Québec à l’étranger ou en regroupant cette recherche, par exemple avec le Groupement des chefs d’entreprise du Québec, qui a des antennes en France et en Belgique.

Forte demande américaine

Il faut aussi se rappeler qu’une bonne partie de ces besoins en main-d’oeuvre est liée à une forte demande américaine à cause d’un dollar faible, demande qui, par définition, exerce une pression sur la monnaie, faisant monter sa valeur, ce qui devrait permettre un meilleur équilibre sur le marché du travail. De même, il faut être prudent avec toute projection démographique de plus de cinq ans, qui se réalise rarement.

Du moins, cette supposée crise et la vigueur de l’économie remettent à nouveau en question le supposé retard économique du Québec à cause de notre langue et de nos valeurs. Elle démontre à nouveau que toute économie repose sur l’imagination, sur la compréhension de sa complexité et sur une volonté collective stimulant la confiance, non seulement chez les entrepreneurs, mais aussi dans toute la société.