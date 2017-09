La Banque du Canada hausse à nouveau son taux directeur

La Banque du Canada a de nouveau haussé son taux directeur de 25 points de base mercredi, le faisant passer à 1 %.

Cette nouvelle hausse, que plusieurs économistes attendaient plutôt en octobre, s’ajoute à celle annoncée en juillet, laquelle portait le taux directeur à 0,75 %. Il s’agissait alors du premier relèvement du taux directeur depuis 2010.

« Les données économiques récentes ont été plus vigoureuses que prévu, ce qui étaye le point de vue de la Banque selon lequel la croissance au Canada devient plus généralisée et plus autonome », souligne la banque centrale dans un communiqué publié mercredi matin.

Le taux directeur, qui vise à maintenir l’inflation autour de 2 % et à éviter les surchauffes économiques, est celui auquel la Banque du Canada veut que les banques se prêtent de l’argent sur une base quotidienne. Tout rajustement finit par se refléter dans le cours des emprunts des consommateurs et des entreprises, tout en ayant une influence directe sur les prêts hypothécaires à taux variable et le taux de change du dollar canadien.

« Les décisions futures au chapitre de la politique monétaire ne sont pas prédéterminées et seront guidées par les nouvelles données économiques et l’évolution des marchés financiers », a souligné mercredi la banque centrale.

La Banque du Canada précise qu’elle suivra de près la sensibilité de l’économie aux taux d’intérêt plus élevés, compte tenu de l’endettement élevé des ménages canadiens.

Les banques canadiennes ont immédiatement réagi à l’annonce.

« La Banque a dit que les futures hausses ne seront pas “prédéterminées”, ce qui vise peut-être à indiquer aux marchés qu’ils n’augmenteront pas le taux d’un quart de point à chaque réunion », a écrit la Banque CIBC dans une note à ses clients.

D’autres détails suivront.