L’Afrique du Sud renoue avec la croissance

Johannesburg — L’économie de l’Afrique du Sud a renoué avec la croissance en enregistrant au deuxième trimestre 2017 une hausse du PIB de 2,5 % par rapport au premier trimestre de l’année, a annoncé mardi l’agence nationale de la statistique. Le pays le plus industrialisé du continent africain était officiellement entré en récession plus tôt cette année après le recul de son PIB de 0,3 % au quatrième trimestre 2016, puis de 0,7 % au premier trimestre 2017. Cette période de croissance négative était la première relevée depuis 2009 et la crise financière internationale.