Wall Street est plombée par la Corée du Nord et perturbée par Irma

New York — Wall Street a terminé en nette baisse mardi au retour d’un long week-end, affectée par le regain de tensions autour du dossier nord-coréen et la progression d’Irma. Le Dow Jones a cédé 1,1 % et le Nasdaq, 0,9 %.

Selon les résultats définitifs, l’indice Dow Jones a perdu 234,25 points, à 21 753,31 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a reculé de 59,76 points, à 6375,57 points. L’indice élargi S&P 500 a, lui, abandonné 0,8 %, soit 18,70 points, à 2457,85 points. À Toronto, l’indice composé S&P/TSX a plongé de 101,45 points, ou de 0,7 %, pour clôturer à 15 090,15 points, la quasi-totalité de ses secteurs ayant terminé la journée dans le rouge.

À défaut d’indicateurs ou de résultats d’entreprises majeurs, « les investisseurs prennent en compte la géopolitique et les risques potentiels liés aux tensions autour de la Corée du Nord », a avancé Bill Lynch, d’Hinsdale Associates. « Il y a une crainte crédible de voir les tensions avec la Corée du Nord rester à l’esprit des investisseurs de façon permanente, et cela déclenche un mouvement vers les actifs jugés les plus sûrs », a estimé Art Hogan, de Wunderlich Securities. « S’ajoute à cela la possibilité d’être déçu par ce que [les responsables politiques à Washington] vont être capables ou non d’accomplir », a-t-il estimé.

Avant de pouvoir aborder la question de la réforme fiscale, le Congrès va devoir adopter le budget et régler le problème du plafond de la dette, le tout sur fond de nouvelles turbulences politiques après la décision du président américain, Donald Trump, de mettre fin au programme mis en place par son prédécesseur Barack Obama, qui a permis à des centaines de milliers de jeunes sans-papiers de rester aux États-Unis.

Le marché obligataire progressait fortement, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s’affichant à 2,069 %, contre 2,139 % vendredi soir, et celui des bons à 30 ans à 2,688 %, contre 2,750 %. Quant à lui, l’indice de volatilité de la Bourse de Chicago a gagné plus de 2 points, à 12,23.

« Il semble que l’escalade ait franchi une étape supplémentaire, mais il y a beaucoup de choses dans les semaines à venir qui pourraient inciter les investisseurs à un peu plus de prudence », dit Randy Frederick, chez Charles Schwab. Le mois de septembre, traditionnellement le plus difficile de l’année, pourrait être encore compliqué par un éventuel bras de fer à Washington autour du plafond de la dette, soutenait l’agence Reuters.

La gouverneure de la Fed, Lael Brainard, a déclaré que l’inflation était « bien éloignée » de l’objectif de 2 % de la banque centrale américaine et que cette dernière devait faire preuve de prudence en matière de relèvement des taux. Un deuxième responsable, le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, est allé plus loin en reprochant aux récents relèvements de taux non seulement d’être responsables de la faiblesse de l’inflation, mais aussi de miner le rebond du marché de l’emploi évoqué pour justifier les hausses de taux.

« Pour ce qui est des taux d’intérêt, tout le monde attend de voir ce qui va se passer. Personne ne table sur une hausse de taux en septembre, mais nous aurons une série d’indicateurs économiques d’ici décembre qui pourraient modifier les chances d’un relèvement de taux », ajoute le gérant de Charles Schwab.

Les prix du jus d’orange s’envolent

Après l’essence, le jus d’orange : alors que les prix du carburant avaient bondi la semaine dernière au passage de la tempête Harvey au Texas, les cours du jus de l’agrume s’envolaient mardi à l’approche de l’ouragan Irma des côtes de la Floride. « Si nous ne connaissons pas le trajet exact d’Irma, des conséquences majeures sont possibles et nous ne pouvons pas attendre pour prendre des actions de préparation » fortes, a déclaré Rick Scott, le gouverneur de la Floride.

Or cet État est le plus important producteur de jus d’orange aux États-Unis. Résultat : le cours du jus d’orange congelé échangé sur la plateforme Inter Continental Exchange à New York a bondi. Le contrat pour livraison en novembre, le plus actif, a pris 6,2 % mardi pour grimper à 1,45 $US la livre, à son plus haut niveau pour le contrat le plus actif depuis mai. Il a grimpé de plus de 11 % depuis mercredi dernier, quand sont apparus les premiers avertissements sérieux sur la trajectoire d’Irma.

Les conséquences du passage de Harvey sur les infrastructures pétrolières de la zone du golfe du Mexique, les plateformes de production, les raffineries et les oléoducs avaient surtout fait bondir le carburant. Le gallon d’essence (3,8 litres) pour livraison en septembre échangé sur le marché new-yorkais avait pris près de 30 % entre le 25 et le 31 août. Il se repliait de 3,1 % mardi.