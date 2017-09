IFA 2017: le point sur les tendances technologiques

L’IFA, le plus grand salon de l’électronique européen, qui donne traditionnellement le ton pour les courses de Noël, s’achève mercredi à Berlin. Voici un bilan des tendances technologiques à la hausse et à la baisse.

Les tablettes Elles ont disparu totalement des allées de l’IFA. Depuis le premier iPad d’Apple en 2010, l’engouement pour cet objet hybride entre le téléphone intelligent et l’ordinateur portable s’est essoufflé. Les écrans de mobiles s’élargissent et les modèles existants sous Android se valent plus ou moins tous.

Les économies d’énergie « C’était le grand sujet en 2008, c’est toujours important, mais la plupart des appareils sont aux normes. Nous pensons qu’il faut commencer à s’intéresser à autre chose », a jugé Rheinard Zinkann, directeur général de Miele. Côté téléphone, « c’est devenu acquis qu’un portable se recharge chaque nuit. L’idée est maintenant qu’on n’ait pas besoin pendant la journée d’aller chercher un chargeur », indique Raoul de Gélis, de chez Sony Mobiles.

La réalité virtuelle L’enthousiasme pour les casques de réalité virtuelle, les vedettes de 2015 et 2016, est retombé. Encore très chers (autour de 500 euros, ou près de 740 $CAN), ils restent surtout un plaisir de joueurs. « Le marché a ralenti en 2017, côté mobile. Très peu d’appareils ont joué la compatibilité, ce qui a énormément freiné l’adoption de cette technologie », explique Ian Fogg, du cabinet IHS Market.

La photo Rendues obsolètes par les performances des caméras de téléphones intelligents et la mode du partage à tout-va sur les réseaux sociaux, les caméras numériques, malgré une rapide heure de gloire et quelques dégâts sur les lentilles lors de la dernière éclipse lunaire, sont en voie d’extinction à l’IFA.

La réalité mixte Étape intermédiaire vers la réalité virtuelle, il s’agit, en portant lunettes ou casque, de faire coexister objets virtuels et environnement réel. La réalité mixte s’est imposée à l’IFA avec pléthore de casques dédiés, comme chez Acer, Asus, Dell ou Lenovo, et l’annonce d’une version de Windows compatible avec un casque de réalité mixte.

Les traqueurs d’activité Ces bracelets connectés pour dingues de sports comptent le nombre de pas, de brasses, de verres d’eau, de calories et font office de coach santé extrêmement exigeant. Samsung et Fitbit en ont fait leurs produits vedettes de la rentrée à l’IFA.

Les enceintes connectées Echo d’Amazon, Google Home ou HomePod d’Apple, les enceintes connectées, qui répondent à la voix, représenteront bientôt un marché gigantesque, affirment des cabinets d’études américains. Côté musique, elles s’imposent aussi comme le lecteur de demain. Sony a lancé un modèle, sans boutons, à qui l’on demande de jouer le titre ou le genre musical souhaité.

La beauté des hommes L’ère des démonstrations de sèche-cheveux ou d’épilateurs a vécu à l’IFA. Cette année, les marques partent à la conquête de l’élégance masculine avec bracelets, lunettes et lunettes connectées et misent sur la démocratisation de la barbe, avec pléthore d’appareils pour l’entretenir avec soin.

Le retour des platines La touche vintage remarquée du salon, les bons vieux tourne-disques, notamment la platine de Technics, la SP-10R, annoncée comme la plus performante de l’histoire de cette marque prestigieuse, ou encore une platine Thomson qui s’accroche au mur et qui joue les disques verticalement.