Une refonte du C.A. est réclamée par le syndicat

Le président du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, Mike Palecek, pose une question lors d'une rencontre annuelle avec la direction de Postes Canada, en août 2016.

Le conseil d’administration de Postes Canada a besoin d’une importante refonte, avance le syndicat de la société d’État en affirmant qu’il faut « changer la culture » avant de s’attaquer à celle de la haute direction. Il plaide notamment pour que le conseil respecte la parité hommes-femmes, qu’il comprenne un autochtone et qu’il fasse appel à des administrateurs sensibles aux enjeux du monde rural et de l’économie numérique.

Dans une lettre transmise jeudi au premier ministre Justin Trudeau, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) dresse un portrait sombre des dernières années et affirme que les changements au conseil seraient une « première étape d’un processus de guérison ».

« Nous croyons que la haute direction de Postes Canada est empreinte d’une culture marquée par un manque de transparence, de collaboration et de reddition des comptes », a écrit le président du STTP, Mike Palecek, dont l’organisation entamera bientôt les négociations pour le renouvellement des conventions collectives.

« Ces lacunes servent mal la population et ont une influence, du sommet à la base, sur l’ensemble de la société d’État. Pour assurer la protection et l’expansion de ce joyau public prospère et de grande valeur, il faut tout d’abord changer la culture au sein du conseil d’administration, puis au sein de la haute direction de Postes Canada », a ajouté M. Palecek.

La lettre a été envoyée dans la foulée de la nomination de Carla Qualtrough comme ministre des Services publics, en remplacement de Judy Foote.

Le STTP affirme que « plusieurs » membres du conseil, nommés par le gouvernement Harper, doivent partir. Le conseil d’administration compte actuellement dix personnes, dont certains sont en poste depuis le mois d’août 2006. La présidente du conseil, Sian Matthews, a été nommée en 2007. Les deux nominations les plus récentes remontent à mars et juin 2015, avant l’élection générale qui a poussé le Parti conservateur dans l’opposition.

Il a été impossible d’obtenir une réaction de Postes Canada, de même que du cabinet de la nouvelle ministre des Services publics.

Deuxième demande

Le STTP, qui représente environ 50 000 des 64 000 employés, n’en est pas à sa première demande concernant le conseil d’administration de la société d’État. Deux mois après l’élection du Parti libéral, qui avait notamment promis de rétablir la livraison à domicile, le syndicat avait demandé l’examen de toutes les nominations.

Depuis ce temps, les libéraux ont mené des consultations au sujet de l’avenir de Postes Canada et de sa mission. Le résultat de la réflexion n’a pas encore été rendu public. Dans un communiqué félicitant la nouvelle ministre, le STTP a indiqué jeudi que « nous attendons encore de voir s’ils vont remplir la promesse » concernant le rétablissement de la livraison. « Nous espérons que la ministre Qualtrough y donnera bientôt suite. »

À peine un an après la conclusion d’ententes de principe en août 2016, les parties se préparent déjà à reprendre les pourparlers, car les accords ne couvraient que des périodes de deux ans, plutôt que quatre comme par le passé. En gros, les parties avaient laissé de côté d’importants enjeux — le régime de retraite et la baisse continue des volumes de lettres — sous prétexte qu’ils devaient faire l’objet d’une analyse en profondeur.

Le régime de retraite reviendra vraisemblablement sur la table, dans la mesure où Postes Canada y voyait un boulet devenu trop lourd à porter. La société proposait d’instaurer pour les nouveaux employés un régime à cotisations déterminées.