BRP : bénéfice de 100,1 millions, contre une perte de 69 millions il y a un an

Photo: Ryan Remiorz La Presse canadienne

Valcourt — Bombardier Produits récréatifs (BRP) rapportait vendredi qu’au deuxième trimestre de l’exercice en cours, un bénéfice net de 100,1 millions a été encaissé, ce qui correspond à un bénéfice dilué par action de 89 ¢. À pareille date en 2016, l’entreprise basée à Valcourt, dans les Cantons-de-l’Est, essuyait une perte de 68,8 millions. BRP rapporte aussi des revenus de 1,03 milliard à son plus récent deuxième trimestre, un record. Le président et chef de la direction de BRP, José Boisjoli, estime que les répercussions de la stratégie d’innovation de produits répondent aux besoins de la clientèle. Il cite notamment les véhicules côte à côte, les produits tout-terrain et les motomarines.