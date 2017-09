Agropur détient 100% d’Aliments Ultima

Les coopératives Agropur et Agrifoods international ont conclu une entente en vertu de laquelle Agropur deviendra l’unique propriétaire d’Aliments Ultima. Cette dernière était détenue en parts égales par les deux coopératives. Les modalités de la transaction n’ont pas été dévoilées. Aliments Ultima emploie quelque 660 personnes au Canada et exploite deux usines, à Granby et à Delta, en Colombie-Britannique. Les activités acquises représentent des ventes annuelles totales de plus de 300 millions.