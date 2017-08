ISS conseille à Home Capital de dire non à Warren Buffett

Les actionnaires de Home Capital Group devraient rejeter la nouvelle proposition de financement qui verrait la société Berkshire Hathaway, du milliardaire américain Warren Buffett, augmenter sa participation dans le prêteur hypothécaire torontois, a estimé mercredi la firme de services aux actionnaires Institutional Shareholder Services (ISS).

Les perspectives de Home Capital se sont améliorées lors de l’annonce d’une entente avec le conglomérat Berkshire Hathaway, en juin, et l’action du prêteur alternatif a pris du mieux depuis. L’accord prévoyait un investissement de 153 millions et une marge de crédit de 2 milliards en échange d’une participation de 19,9 % dans Home Capital.

Cette bouée de sauvetage financière — qui ne nécessitait qu’un feu vert réglementaire, obtenu à la fin de juin — a fourni à l’entreprise un financement grandement nécessaire et aidé à restaurer la confiance des investisseurs envers Home Capital. Le prêteur avait été fortement éprouvé en avril, lorsque la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario l’a accusé d’avoir trompé les investisseurs.

Cependant, Berkshire Hathaway a aussi accepté en juin d’investir une nouvelle tranche de 246,7 millions, au coût de 10,30 $ par action, pour porter sa participation indirecte dans Home Capital à 38,4 %. Cette nouvelle ronde de financement est cependant conditionnelle à l’approbation des actionnaires lors d’un vote prévu pour le 12 septembre.

ISS estime qu’au moment de son annonce, la deuxième ronde d’investissement de Berkshire semblait être la meilleure solution disponible pour stabiliser les activités de Home Capital. Mais depuis, poursuit ISS, la société a réalisé d’importants progrès. Elle a notamment remplacé plusieurs membres de son équipe de direction et de son conseil d’administration, s’est entendue sur des règlements avec la CVMO et pour certaines actions collectives, a vendu des actifs, a suspendu son dividende, a remboursé la marge de crédit de Berkshire et a restauré les niveaux d’entrée d’argent dans ses comptes d’épargne à leurs moyennes historiques.

ISS fait valoir que les avantages de la deuxième tranche de financement semblent s’ajouter à ceux déjà obtenus lors de la première, mais que le coût de la dilution découlant de ces nouveaux investissements est substantiel. « En dernière analyse, un vote contre la proposition de deuxième tranche d’investissement de Berkshire est requis », recommande la firme.

Malgré l’avertissement d’ISS, Home Capital juge plutôt que ce nouvel investissement va se traduire par un engagement plus ferme de la part de Berkshire en ce qui a trait au succès à long terme du prêteur. « Cela crée un solide appui pour résister aux changements réglementaires, politiques et économiques », a écrit Home Capital dans un communiqué. « L’implication de Berkshire a obtenu une couverture favorable dans la presse et a généralement été bien reçue par nos actionnaires, y compris les épargnants et les emprunteurs. »

La semaine dernière, une autre firme de services aux actionnaires, Glass Lewis, a donné son sceau d’approbation à la deuxième vague de financement de Berkshire. « Nous croyons que les capitaux additionnels offerts par le placement privé procureront à la société une flexibilité suffisante pour mener sa stratégie, ce qui, nous le croyons, représente l’intérêt supérieur des actionnaires », a écrit Glass Lewis dans un rapport à ses clients.