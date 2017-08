Le volume de prêts hypothécaires assurés de la SCHL a reculé de 33%

La SCHL indique avoir souscrit des prêts hypothécaires pour 78 607 logements au cours du trimestre clos le 30 juin, comparativement à 117 463 logements un an plus tôt.

Ottawa — Les nouvelles règles gouvernementales mises en place à l’automne dernier ont réduit la taille du marché des prêts hypothécaires assurés d’environ 33 % au deuxième trimestre, par rapport à l’an dernier, a indiqué mardi la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

Dans son plus récent rapport trimestriel, l’agence indique avoir souscrit des prêts hypothécaires pour 78 607 logements au cours du trimestre clos le 30 juin, comparativement à 117 463 logements au cours de la même période un an plus tôt. Selon la SCHL, cette baisse des volumes est essentiellement attribuable aux nouvelles règles annoncées par le gouvernement fédéral au quatrième trimestre de 2016.

Les règles exigent que tous les acheteurs de logement dont la mise de fonds est inférieure à 20 % se soumettent à une simulation de crise afin de vérifier s’ils pourraient continuer à rembourser leur prêt en cas de hausse des taux d’intérêt ou de difficultés financières personnelles. Cela a réduit le pouvoir d’achat des premiers acheteurs.

La SCHL a en outre constaté une amélioration de la qualité de son portefeuille de prêts hypothécaires. Son taux global de prêts en souffrance a ainsi reculé à 0,29 % au plus récent trimestre, comparativement à celui de 0,32 % du premier trimestre.