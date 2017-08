Des hausses salariales de base de 2,8% en 2018

Morneau Shepell parlait, en août, d’une moyenne canadienne de 2,3 %. Le cabinet Willis Towers Watson renchérit, avec une hausse moyenne du salaire de base de 2,8 % attendue l’an prochain. Et les gels salariaux seront moins nombreux.

Selon le sondage de Willis Towers Watson, les employeurs canadiens garderont le cap sur une augmentation moyenne du salaire de base de leurs employés de 2,8 % l’an prochain, contre 2,7 % cette année. « Les employeurs anticipent également des augmentations salariales moyennes de 2,8 % pour les cadres supérieurs, comparativement à 2,9 % en 2017 », ajoute le cabinet spécialisé en ressources humaines.

Willis Towers parle d’augmentations modestes. En revanche, elles devraient être quasi généralisées. « Le sondage a révélé que, parmi les entreprises n’ayant accordé aucune hausse salariale en 2016, seulement 11 % d’entre elles prévoient de maintenir un gel salarial en 2018. En fait, seulement 6 % des répondants de l’échantillon prévoient de n’accorder aucune augmentation de salaire en 2018 », peut-on lire.

Aussi, les entreprises sont plus nombreuses à s’en remettre à la rémunération variable. Le cabinet donne l’exemple des professionnels et gestionnaires de relations-clients, dont la cote de rendement est la plus élevée. L’augmentation moyenne dans ce groupe a été de 4,6 % cette année, contre 2,4 % pour les employés à rendement moyen et 0,8 % pour ceux dont le rendement a été sous la moyenne. « Les primes de rendement annuelles devraient être maintenues ou légèrement augmentées en 2018 pour la plupart des groupes d’employés. »

Seulement 6 % des répondants de l’échantillon prévoient de n’accorder aucune augmentation de salaire en 2018 Extrait du sondage de Willis Towers Watson, un cabinet spécialisé en ressources humaines

Le sondage de Willis Towers a été mené auprès de 312 entreprises. Celui de Morneau Shepell, dont les résultats ont été dévoilés le mois dernier, s’appuyait sur 370 répondants. On y apprenait que le Québec devrait enregistrer les plus fortes augmentations salariales à l’échelle canadienne l’an prochain. Les employeurs québécois évoquent une hausse moyenne de 2,6 % en 2018, contre 2,3 % au niveau canadien. Pour 2017, les employés québécois devraient voir leur salaire augmenter de 2,4 %, tandis que ceux du reste du Canada connaîtront une hausse de 2,2 %, selon Morneau.

Rappelons que les récentes données sur l’emploi indiquent que le taux de chômage québécois a reculé à 5,8 % en juillet, ce qui constitue un nouveau creux historique depuis que les données ont commencé à être comptabilisées en 1976.

Selon les prévisions de la Banque Royale, l’indice des prix à la consommation doit croître de 1,5 % au Canada en 2017 et de 1,9 % l’an prochain. Pour le Québec, la progression attendue est de 1,7 et de 2,3 % respectivement.