Des élus américains se portent à la défense de Bombardier

Le département du Commerce américain devrait annoncer le 25 septembre s’il impose ou non des mesures punitives sur les avions CSeries de Bombardier.

Photo: François Mori Archives Associated Press

Alors que Washington continue d’évaluer la plainte de Boeing contre Bombardier, des sénateurs et membres du Congrès ont écrit aux autorités américaines pour leur rappeler de ne pas négliger l’impact économique de l’avionneur québécois au sud de la frontière.

Signée par quatre sénateurs et deux membres du Congrès du Kansas et de la Virginie-Occidentale, la missive a été envoyée la semaine dernière au secrétaire au Commerce, Wilbur Ross, ainsi qu’au représentant au Commerce, Robert Lighthizer.

Sans s’opposer aux moyens visant à contrer les « injustices » en matière de commerce international, les signataires rappellent que Bombardier et Boeing offrent du travail à des milliers d’Américains.

Bombardier est présente dans 17 États et compte plus de 2000 travailleurs uniquement au Kansas et en Virginie-Occidentale, fait valoir la lettre.

Les cinq républicains et le sénateur démocrate ajoutent qu’au cours des cinq dernières années, Bombardier a généré des retombées économiques de 14 milliards $US avec les fournisseurs américains.

Ils encouragent ainsi Washington à travailler avec Boeing, Bombardier et le gouvernement canadien afin de trouver une « solution responsable » qui tient compte de l’impact économique des deux entreprises aux États-Unis.

Boeing a déposé une plainte contre Bombardier, alléguant que les subventions octroyées à l’avionneur québécois lui avaient permis de vendre ses avions commerciaux à des prix « dérisoires ».

Le géant de Chicago demande l’imposition d’un droit compensatoire d’au moins 79,41 % ainsi qu’un droit antidumping de 79,82 % sur les ventes d’appareils CSeries aux États-Unis.