CAE rachète la participation de son partenaire AirAsia

Photo: Graham Hughes La Presse canadienne

CAE, le spécialiste québécois des simulateurs de vol et de la formation, allonge 100 millions $US pour racheter la participation de son partenaire AirAsia dans la coentreprise Asian Aviation Centre of Excellence (AACE). Annoncée jeudi, cette transaction permet notamment à la société établie à Montréal de contrôler entièrement trois centres de formation, situés en Malaisie, à Singapour ainsi qu’au Vietnam. CAE accroît également sa participation dans un autre centre de formation situé à Manille, aux Philippines, et qui est exploité avec Cebu Pacific. Auparavant, la coentreprise AACE était détenue à parts égales par CAE et le transporteur aérien asiatique à faible coût. CAE demeurera le partenaire exclusif d’AirAsia pour la formation des pilotes de l’entreprise. Le président et chef de la direction de CAE, Marc Parent, a estimé que la transaction constituait « l’évolution naturelle » de la relation d’affaires entre les deux entreprises, qui sont de « proches partenaires » depuis 2004. CAE compte plus de 8500 employés et 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays.