Bois d’oeuvre: le Canada doit penser à l’avenue juridique, selon l’ambassadeur à Washington

Alors que les municipalités du Québec s’adressent directement aux membres du Sénat américain pour les inviter à prendre position pour favoriser un accord rapide, l’ambassadeur canadien à Washington évoque un possible recours juridique en l’absence d’une entente.

L’ambassadeur David MacNaughton a affirmé jeudi, lors d’un discours, que la priorité est l’obtention d’une entente, mais que le Canada doit aussi penser à la voie juridique si jamais les pourparlers mènent à une impasse.

« Nous allons essayer vraiment fort d’en arriver à un accord juste et équilibré avec les États-Unis »,a dit M. MacNaughton, dont les propos ont été rapportés par Canadian Press. Il s’exprimait notamment devant des représentants des provinces. « Si ce n’est pas possible, nous convenons tous que nous devrons prendre toutes les mesures nécessaires pour judiciariser ce dossier jusqu’à ce que nous obtenions un arrangement équitable, comme dans le passé. »

À la demande des producteurs de bois américains, Washington a annoncé en avril l’imposition de droits compensateurs totalisant en moyenne 19,88 % sur le bois canadien. En juin, une nouvelle taxe antidumping de 6,87 % s’est ajoutée. Québec et Ottawa ont offert aux entreprises une aide financière de plusieurs centaines de millions de dollars pour les aider à absorber le coût des taxes.

Lettre aux sénateurs

Trois mois après avoir effectué une tournée de sensibilisation dans les bureaux d’élus à Washington, l’Union des municipalités du Québec a envoyé jeudi une lettre aux 100 sénateurs afin de leur exposer les raisons pour lesquelles l’atteinte d’un accord devrait être primordiale.

Nous convenons tous que nous devrons prendre toutes les mesures nécessaires pour judiciariser ce dossier jusqu’à ce que nous obtenions un arrangement équitable David MacNaughton, l’ambassadeur canadien à Washington

Le Québec a adopté en 2013 un régime forestier semblable à celui que l’on trouve dans 16 États américains et qui repose notamment sur un système d’enchères, affirme dans la lettre le maire de Drummondville et vice-président de l’UMQ, Alexandre Cusson. « Les changements apportés ont présenté des difficultés, mais ces changements visaient à démontrer l’engagement du Québec à l’égard d’un commerce juste et équitable avec nos partenaires américains. […] Puis-je respectueusement vous demander, au cours des prochaines semaines, de faire comme moi les représentations nécessaires pour défendre l’économie et la vitalité de nos régions respectives. »

En entrevue téléphonique, M. Cusson a dit que le Canada gagnerait sans doute devant les tribunaux, mais que la question des délais fait en sorte qu’une entente négociée est de loin préférable. « Les gens qui perdent leur emploi ou quittent leur région… Dans trois ans, à l’échelle canadienne, on aura probablement gagné, mais ces gens ne reviendront peut-être pas. »

L’industrie forestière québécoise regroupe environ 60 000 travailleurs, dont une partie se trouvent dans des villes mono-industrielles. Lorsque Québec a lancé son programme d’aide financière aux entreprises pour combattre les droits compensateurs, le gouvernement avait indiqué que les prêts et garanties de prêt visaient 180 producteurs.

Sans prévoir précisément l’ampleur des sommes qu’il s’apprêtait à verser aux producteurs au cours du conflit, le gouvernement avait évoqué une somme globale de 300 millions. De son côté, Ottawa a prévu des mesures de 867 millions sur trois ans.