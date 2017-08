Samsung dévoile son Note 8 pour affronter Apple

Photo: Don Emmert Agence France-Presse

Samsung a présenté mercredi le nouvel appareil de sa gamme de téléphones intelligents Galaxy Note, sur lequel il compte pour faire oublier les déboires connus avec le Galaxy Note 7, dont la batterie explosait, et faire face à Apple, qui va prochainement dévoiler l’iPhone 8. Le groupe a entamé sa présentation à New York avec une allusion au rappel des Note 7 en 2016. Le rappel planétaire du Note 7 avait coûté des milliards de dollars de bénéfices à Samsung et sapé la crédibilité du géant sud-coréen, obligé de présenter des excuses et de différer le lancement du S8, finalement présenté au printemps dernier.