Air Canada annonce une liaison Montréal-Tokyo

Six mois après l’inauguration d’une liaison entre Montréal et Shanghaï, Air Canada annonce des vols directs à destination et en provenance de Tokyo afin de desservir une clientèle d’affaires et touristique.

Le transporteur, qui estime à 200 millions l’investissement total pour lancer une nouvelle liaison sans escale, a dit que les vols à destination de l’aéroport Narita débuteront le 1er juin 2018.

Lors d’une conférence de presse en compagnie de représentants politiques et du milieu des affaires, le président d’Air Canada, Calin Rovinescu, a indiqué que ce type de liaison a été rendu possible grâce à l’appareil Dreamliner de Boeing, qui fait partie de la flotte de l’entreprise depuis deux ans. Le Dreamliner est également l’appareil qui dessert Shanghaï.