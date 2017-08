Important contrat pour une filiale d’Hydro-Québec

La filiale d’Hydro-Québec spécialisée dans les moteurs, TM4, a reçu une commande pour 500 systèmes SUMO de la part du groupe américain Workhorse, qui fabrique des camions de livraison hybrides et électriques. Cette commande fait suite à un contrat pour 150 moteurs reçus l’an dernier. « Les véhicules de livraison du dernier kilomètre sont des candidats parfaits pour l’électrification. Les véhicules E-GEN et E-100 développés par Workhorse permettent aux exploitants de flottes d’économiser approximativement 150 000 $ sur le coût total de possession par véhicule pendant toute leur durée de vie, en plus d’importantes réductions d’émission », a affirmé dans un communiqué le directeur général de TM4, Robert Baril. Les camions de Workhorse comprennent également des composants de Panasonic et BMW.