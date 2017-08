Gelpac acquise par trois investisseurs

Le groupe Gelpac, qui fabrique des produits d’emballage, a été acquis par trois investisseurs, soit NAMAKOR Holdings, la Caisse de dépôt et placement du Québec et le Fonds manufacturier québécois. Les acquéreurs ont du coup annoncé la nomination d’Alain Robillard au poste de président et directeur général de l’entreprise. Fondée en 1956 et basée à Marieville, en Montérégie, Gelpac compte environ 200 employés répartis sur trois sites de production. La Caisse a indiqué que « ce cas de repreneuriat s’inscrit dans le Fonds Relève CDPQ qui a été créé cette année et qui vise l’appui de compagnies québécoises dont les dirigeants aspirent à passer le flambeau ». Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.