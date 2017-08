CGI veut déployer ses ailes davantage en Finlande

Groupe GCI désire accroître sa présence en Europe en offrant d’acheter la firme finlandaise Affecto par l’entremise d’une offre publique d’achat estimée à 146 millions de dollars.

La multinationale québécoise spécialisée dans les technologies de l’information propose 4,55 euros par action pour chaque action de l’entreprise établie à Helsinki. Il s’agit d’une prime de 29,3 % par rapport au prix de clôture de l’action d’Affecto, lundi, à la Bourse d’Helsinki.

Dans la foulée de l’annonce, le titre de l’entreprise finlandaise a pris 28 % pour terminer la séance de mardi à 4,50 euros.

Doubler la taille

CGI compte actuellement quelque 8000 employés répartis au Danemark, en Estonie, en Finlande, en Norvège et en Suède. L’acquisition de la firme finlandaise lui permettrait d’en ajouter 1000 dans la région des pays nordiques.

« Cette offre de fusion avec Affecto s’aligne à la stratégie de CGI, qui consiste à doubler la taille de l’entreprise de façon rentable sur un horizon de cinq à sept ans, grâce à une combinaison d’acquisitions et de croissance interne »,a expliqué le président et chef de la direction de la société établie à Montréal, George Schindler, par voie de communiqué.

La clôture de la transaction est prévue pour le premier trimestre de l’exercice 2018.

Conditions à remplir

L’offre publique d’achat est assujettie à un certain nombre de conditions, y compris l’approbation par les autorités réglementaires compétentes, dont les autorités de concurrence, et la prise de contrôle par CGI de plus de 90 % des actions en circulation d’Affecto.

Au cours des 12 derniers mois, la firme finlandaise a généré des revenus de 119,8 millions d’euros.

CGI compte environ 7000 employés dans les Amériques, en Europe, ainsi que dans la région de l’Asie-Pacifique.