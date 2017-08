Action collective contre Home Capital: un règlement à l’amiable accepté

London, Ont. — Un tribunal ontarien a approuvé un règlement à l’amiable de 29,5 millions de dollars relativement à une action collective en justice qui avait été déposée par des investisseurs contre le prêteur hypothécaire alternatif Home Capital Group. Plus tôt ce mois-ci, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) a approuvé un règlement avec la société torontoise et trois de ses anciens dirigeants, qui ont reconnu ne pas avoir informé rapidement et de façon complète les investisseurs au sujet de l’activité frauduleuse de certains courtiers hypothécaires associés au prêteur alternatif. Une somme d’environ 11 millions devait être redistribuée par la CVMO aux actionnaires regroupés dans l’action collective. Chaque règlement était conditionnel à l’approbation de l’autre. Home Capital a connu des difficultés, plus tôt cette année, lors de l’annonce des accusations de la CVMO.