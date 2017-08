Transat A.T. revoit ses prévisions à la hausse

L’action de Transat A.T. a atteint son plus haut niveau en près de trois ans, lundi, après que le voyagiste eut signalé qu’il connaissait une saison estivale beaucoup plus rentable que prévu.

Le titre de l’entreprise établie à Montréal a atteint 8,85 $ à la Bourse de Toronto. Il ne s’était pas négocié à ce niveau depuis décembre 2014. L’action a terminé la séance à 8,84 $, en hausse de 88 cents, ou 11,06 %.

L’exploitant du transporteur aérien Air Transat a indiqué que son profit ajusté du troisième trimestre allait être « nettement meilleur » que celui affiché à la même période l’an dernier.

Son porte-parole, Christophe Hennebelle, a expliqué que les prévisions dévoilées en même temps que les résultats du deuxième trimestre, en juin, n’étaient finalement pas précises.

À ce moment, le voyagiste s’attendait à ce que les résultats de son premier semestre allant de mai à octobre soient similaires à l’an dernier. Mais les revenus pour la période de trois mois terminée le 31 juin sont plus élevés que prévu.

« Les recettes sont plus élevées, nos dépenses ont légèrement fléchi en raison des coûts du carburant et de la fluctuation des devises », a dit M. Hennebelle au cours d’un entretien téléphonique.

Étant donné que l’entreprise se trouve dans une période de confidentialité d’ici le dévoilement de ses résultats trimestriels, le 7 septembre, son porte-parole n’a pu expliquer si l’amélioration était attribuable au marché transatlantique — le plus populaire en été — ou aux destinations soleil.

Transat A.T. affirme que son profit ajusté du troisième trimestre devrait être similaire à celui de 26,9 millions enregistré il y a deux ans. Ce résultat est largement supérieur au bénéfice net de 2,5 millions affiché au troisième trimestre de la dernière année financière.

Mona Nazir, de Valeurs mobilières Banque Laurentienne, a estimé qu’un retour de la rentabilité à des niveaux antérieurs serait positif pour le voyagiste, qui a procédé à une série de changements stratégiques au cours des dernières années.

L’analyste estime que l’augmentation de la rentabilité démontre que Transat A.T. est capable de générer des profits.

« Les 450 millions disponibles en liquidité et un retour de la croissance du bénéfice par action […] pourraient inciter certains investisseurs à de nouveau s’intéresser à Transat », écrit Mme Nazir, dans une note envoyée par courriel.

De son côté, Cameron Doerksen, de la Financière Banque Nationale, a relevé à 12 $ — en hausse de 41 % — son cours cible pour l’action de Transat A.T. à la suite des nouvelles prévisions de l’entreprise.

Même s’il se dit optimiste pour les deux prochains trimestres, l’analyste rappelle qu’à plus long terme, le voyagiste fait face à plusieurs défis.

« L’environnement demeurera concurrentiel pour Transat », écrit M. Doerksen, dans un rapport, évoquant un ajout de capacité dans l’industrie pendant l’hiver.

L’analyste estime aussi que l’entreprise mettra plusieurs années avant de bâtir sa propre chaîne hôtelière dans le Sud.