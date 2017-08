Zone euro : inflation stable en juillet à 1,3 %

Bruxelles — L’inflation dans la zone euro est restée stable en juillet, à 1,3 %, a annoncé jeudi l’Office européen des statistiques Eurostat, confirmant une première estimation publiée fin juillet. En juin, les prix à la consommation dans les 19 pays ayant adopté la monnaie unique avaient déjà progressé de 1,3 %. Ce taux d’inflation reste bien éloigné de l’objectif fixé par la Banque centrale européenne (BCE), qui considère qu’une hausse des prix légèrement inférieure à 2,0 % est un signe de bonne santé de l’économie. Les taux les plus faibles ont été enregistrés en Irlande (–0,2 %), à Chypre (–0,1 %) et en Finlande (0,6 %). Les plus élevés ont été relevés en Lituanie (4,1 %), en Estonie (3,9 %) et en Lettonie (2,6 %).