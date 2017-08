La filiale canadienne de Thales décroche un contrat potentiel de 5,2 milliards

Ottawa — La filiale canadienne du géant français de la défense Thales a décroché un contrat de plusieurs milliards de dollars pour l’entretien de navires militaires. Ottawa affirme que ce contrat octroyé à une coentreprise formée de Thales Canada et de Thales Australia pourrait atteindre 5,2 milliards et s’échelonner sur plus de 35 ans. Le ministre de l’Approvisionnement par intérim, Jim Carr, ainsi que le secrétaire parlementaire Steven MacKinnon ont procédé à l’annonce, jeudi, dans le cadre de conférences de presse simultanées à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, et à Ottawa. M. Carr a affirmé que ce contrat offrira aux militaires canadiens l’équipement adéquat afin qu’ils puissent accomplir leurs missions de façon efficace tout en générant de « bons emplois pour la classe moyenne ». Mais l’entente, dont la durée initiale est de huit ans (800 millions de dollars), a été critiquée par le syndicat des employés de la Défense nationale, qui reproche à Ottawa de faire une trop grande place au secteur privé plutôt que d’effectuer l’entretien de ces navires à l’interne.