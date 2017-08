Statistique Canada: les ventes du secteur de la fabrication en baisse en juin

Photo: iStock

Ottawa — Statistique Canada indique que les ventes du secteur de la fabrication ont connu une baisse en juin, après avoir enregistré trois hausses mensuelles consécutives. L’agence fédérale soutient que les ventes ont glissé de 1,8 % pour s’établir à 53,9 milliards en juin. Selon Statistique Canada, cette baisse est attribuable à des ventes moins élevées dans les industries des produits du pétrole et du charbon, du matériel de transport et de la fabrication de produits chimiques. Les ventes ont reculé dans 15 des 21 industries représentant 72,1 % du secteur de la fabrication au Canada. L’agence précise que les ventes de biens non durables ont chuté de 2,2 % et celles de biens durables, de 1,5 %. En dollars constants, les ventes ont accusé un recul de 1 %, « ce qui indique qu’un volume plus faible de biens fabriqués a été vendu en juin », mentionne Statistique Canada.