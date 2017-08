General Motors retirera ses actions de la Bourse de Toronto

Photo: Agence France-Presse

Toronto — General Motors va retirer ses actions de la Bourse de Toronto à compter de la fin du mois de novembre. Les actions du constructeur automobile continueront à être traitées à New York. L’entreprise de Detroit a justifié sa décision par voie de communiqué en citant le faible volume de transactions enregistré pour ses actions à la Bourse de Toronto. GM affirme que les coûts « n’étaient plus justifiés » afin que ses titres continuent d’être traités sur Bay Street. Le constructeur automobile avait fait son entrée à la Bourse de Toronto en 2010 après que le ministre des Finances de l’époque, Jim Flaherty, eut incité l’entreprise à le faire. GM a reçu une aide de plusieurs milliards de dollars des gouvernements américain, canadien et ontarien après s’être placé à l’abri de ses créanciers, en 2009.