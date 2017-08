Trump dissout deux de ses conseils économiques

Donald Trump a annoncé mercredi dans un tweet la dissolution de deux des instances l’entourant pour le conseiller en matière de politique économique après la vague de démissions de p.-d.g. qui en faisaient partie.

« Plutôt que de mettre sous pression les responsables d’entreprises du Conseil sur l’industrie et du Forum de stratégie et de politique, je mets fin aux deux. Merci à tous ! » a tweeté le président américain.

Rather than putting pressure on the businesspeople of the Manufacturing Council & Strategy & Policy Forum, I am ending both. Thank you all!