Trump attaque Amazon, qu’il accuse de détruire le petit commerce

Donald Trump a attaqué mercredi le géant de la distribution en ligne Amazon, l’accusant de détruire le petit commerce et l’emploi, au moment où il se retrouve en difficulté avec plusieurs grands patrons américains.

« Amazon cause beaucoup de tort aux petits détaillants qui paient des impôts. Des villages, des villes dans tous les États-Unis souffrent. Beaucoup d’emplois sont détruits ! » a-t-il affirmé dans un tweet.

Amazon is doing great damage to tax paying retailers. Towns, cities and states throughout the U.S. are being hurt - many jobs being lost!