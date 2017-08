Trump sous un feu nourri de critiques

Le torchon brûle. Le conseil de chefs d’entreprise mis sur pied par Donald Trump pour renouveler la création d’emplois aux États-Unis a maintenant perdu six de ses membres, tandis que le dirigeant de Wal-Mart a écrit aux employés du détaillant pour souligner « l’occasion ratée » du président en ce qui concerne les manifestations d’extrême droite à Charlottesville.

Au lendemain des trois départs-surprises survenus lundi, M. Trump a démarré sa journée en lion mardi en choisissant de s’en prendre aux démissionnaires sur sa tribune de choix : Twitter.

« Pour chaque p.-d.g. qui quitte le conseil, j’en ai plusieurs pour prendre leur place. Ceux qui veulent faire les intéressants n’auraient pas dû être admis. EMPLOIS ! » a écrit le président américain.

Le fondateur de Tesla, Elon Musk, a été le premier à partir, en juin, après l’annonce de M. Trump concernant le retrait américain de l’Accord climatique de Paris. Lundi, après le week-end meurtrier en Virginie, trois autres se sont soudainement ajoutés, soit les dirigeants de Merck, d’Intel et d’Under Armour.



Une quinzaine de minutes après le jugement de M. Trump mardi matin, Scott Paul, de l’Alliance for American Manufacturing, a lui aussi fait une annonce. « Je démissionne de la Manufacturing Jobs Initiative car c’est la bonne chose à faire. »



I'm resigning from the Manufacturing Jobs Initiative because it's the right thing for me to do.