Le Mouvement Desjardins affiche des excédents en hausse de 36%

Lévis — Le Mouvement Desjardins a affiché vendredi des excédents avant ristournes de 581 millions pour son deuxième trimestre, en hausse de 36 % par rapport à ceux de la même période l’an dernier. Le retour aux membres et à la collectivité atteint les 74 millions.

La coopérative a attribué cette amélioration en partie à la croissance de son réseau de caisses, à la performance de ses placements et à la diminution de provisions techniques dans le secteur de la gestion de patrimoine et de l’assurance de personnes. Le secteur des particuliers et des entreprises a contribué aux excédents à hauteur de 272 millions au plus récent trimestre, tandis que la contribution du secteur de la gestion de patrimoine et de l’assurance de personnes s’est élevée à 189 millions.

Les revenus d’exploitation de Desjardins ont gagné 11,4 % au cours du trimestre clos le 30 juin, pour s’établir à 3,9 milliards. Le revenu net d’intérêts a légèrement avancé par rapport à l’an dernier pour se chiffrer à 1,09 milliard, tandis que les primes nettes des activités d’assurance ont progressé de 19,3 % à 2,08 milliards.

Desjardins a souligné que la progression des activités de financement dans le domaine des prêts hypothécaires et des prêts aux entreprises, ainsi que dans celui du financement au point de vente, avait permis d’atténuer la pression sur les marges d’intérêt.

La dotation à la provision pour pertes sur mauvaises créances est restée stable par rapport à l’an dernier, se maintenant à 76 millions. Le rendement des capitaux propres a avancé à 9,9 %, en regard de celui de 7,8 % du deuxième trimestre de l’an dernier. L’actif total du Mouvement Desjardins se chiffrait à 272 milliards à la fin du plus récent trimestre, ce qui représente une hausse de 13,6 milliards, ou 5,3 %, par rapport au 31 décembre 2016.

Selon les données de l’institution, le retour aux membres et à la collectivité atteint 74 millions au deuxième trimestre, en hausse de 42 % par rapport aux 52 millions du trimestre correspondant de 2016. Une provision pour ristournes de 40 millions a été constituée, contre 22 millions au deuxième trimestre de 2016. Pour les six premiers mois, les seules ristournes aux membres sont chiffrées à 75 millions, en hausse de 44 % sur les 52 millions des six premiers mois de 2016.

Au cumul après six mois, les revenus d’exploitation sont de 7,66 milliards, en hausse de 10 % sur ceux du premier semestre de 2016. Les excédents avant ristournes aux membres s’élèvent à 964 millions, contre 809 millions, une augmentation de 19,2 %. Le rendement sur fonds propres s’est établi à 8,4 % contre 7,4 %.

Desjardins a rappelé qu’elle avait conclu une entente pour la vente de deux de ses filiales, Western Financial Group et Western Life Assurance Company, à une filiale de la mutuelle d’assurances Wawanesa. Conclue le 1er juillet 2017 pour une valeur totale de quelque 775 millions, cette transaction sera reflétée au cours du troisième trimestre. « Au 30 juin 2017, les résultats de ces filiales sont présentés dans le secteur d’Assurance de dommages. La contribution de ces filiales aux excédents nets de la période après ristournes aux membres s’élève à 19 millions pour les six premiers mois de 2017 », peut-on lire.