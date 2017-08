Le voyagiste TUI relève son objectif de ventes

Berlin — TUI Group a fait état jeudi d’une demande estivale en forte croissance et a relevé ses objectifs de ventes pour 2017, après avoir réalisé pour la première fois un bénéfice brut sur neuf mois.

Le plus grand voyagiste intégré a comptabilisé un bénéfice d’exploitation ajusté de 221,6 millions d’euros au troisième trimestre clos le 30 juin 2017, ce qui lui permet d’enregistrer un bénéfice brut sur activités maintenues de 7,3 millions d’euros pour les neuf premiers mois de l’année, contre une perte de 45,5 millions au cours de la période correspondante de l’exercice précédent. La perte nette sur activités maintenues s’est établie à 84,9 millions, contre 271 millions un an plus tôt. Ses revenus des neuf premiers mois atteignaient 11,13 milliards d’euros, en hausse de 7,1 %.

Le directeur général de TUI, Friz Joussen, a déclaré à l’agence Reuters que le groupe prévoyait désormais une hausse de ses ventes « sensiblement supérieure » à 3 %. Le groupe a confirmé son objectif d’une progression d’au moins 10 % de son bénéfice brut sur l’ensemble de l’exercice, après 1,03 milliard d’euros en 2016-2017.

Les groupes de tourisme ont été confrontés à une évolution de la demande, les clients délaissant la Turquie, l’Égypte et la Tunisie pour des raisons de sécurité au profit de destinations comme l’Espagne et le Portugal.