La Caisse investit dans le diagnostic médical

La Caisse de dépôt et placement du Québec acquiert une participation minoritaire importante dans Sebia, un « leader mondial » dans le secteur du diagnostic médical installé à Paris.

La Caisse s’est entendue avec les investisseurs institutionnels Astorg et Montagu pour la vente d’une participation minoritaire dans Sebia. Le poids de la participation et les modalités financières de la transaction n’ont pas été précisés.

Sebia est présentée comme une entreprise internationale de diagnostics in vitro axée sur l’oncologie et sur les troubles génétiques et métaboliques de l’hémoglobine. « Sebia est un des pionniers dans le domaine de l’électrophorèse clinique. » Son siège social se situe à Lisses, près de Paris. « Avec l’appui de la Caisse, Sebia entend poursuivre la stratégie reposant sur un renforcement de sa position de leader dans le domaine du diagnostic de myélomes multiples, une expansion mondiale dans le domaine du diabète, et la recherche permanente de nouvelles applications prometteuses faisant appel à son expertise de pointe », peut-on lire dans le communiqué.

Fondée en 1967, Sebia compte 470 employés.