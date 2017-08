Pages Jaunes voit ses revenus du numérique décliner au deuxième trimestre

Pages Jaunes continue d’accroître la part du numérique dans son chiffre d’affaires, mais ses revenus tirés des médias et des solutions numériques ont décliné au deuxième trimestre, après de multiples trimestres de progression.

Lors d’une conférence téléphonique visant à commenter ses plus récents résultats, l’entreprise montréalaise a en outre indiqué que le refinancement de sa dette devrait attendre la nomination d’un nouveau chef de la direction, laquelle devrait survenir dans un avenir rapproché.

Les revenus numériques de Pages Jaunes ont diminué de 2,9 % d’un exercice à l’autre, pour se chiffrer à 138,3 millions au plus récent trimestre. Ils représentaient 72 % du total des revenus. Les revenus tirés des médias imprimés ont pour leur part reculé de 22,2 % par rapport à l’an dernier, pour s’établir à 52,9 millions, surtout en raison du recul du nombre de clients des médias imprimés découlant de la transition des dépenses du marketing imprimé vers le marketing numérique.

Trafic en hausse

Malgré tout, le total des visites sur le réseau de médias numériques de Pages Jaunes a augmenté de plus de 50 % d’une année à l’autre, pour atteindre 162 millions. « L’augmentation du trafic direct a été de 10 % grâce aux améliorations marketing au cours des 18 derniers mois, incluant les investissements dans le contenu et l’optimisation des options de recherche », a expliqué jeudi le chef de la direction financière et chef de la direction par intérim, Ken Taylor.

Le nombre de clients a diminué de 3 % par rapport au trimestre correspondant de 2016. Pages Jaunes insistera davantage sur la croissance de la clientèle par l’entremise de l’« acquisition de clients à haut potentiel et sur la fidélisation des clients existants, afin de stabiliser et d’augmenter les revenus de la société », a-t-on indiqué.

Pages Jaunes veut mettre à l’essai les solutions MyTime au troisième trimestre de 2017. L’entreprise a obtenu une licence exclusive pour utiliser, partout au Canada, cette plateforme infonuagique de commerce destinée aux PME. Celle-ci leur permet d’offrir la prise de rendez-vous, la messagerie et le paiement en ligne de leurs clients.

Le bénéfice de Pages Jaunes a plongé à 820 000 $, ou 3 ¢ par action, au deuxième trimestre, comparativement à celui de 11 millions, ou 38 ¢ par action, de la même période l’an dernier. Les revenus trimestriels de Pages Jaunes sont passés de 210,5 millions l’an dernier à 191,2 millions cette année. Ce déclin a été principalement attribué à la baisse des revenus tirés des médias imprimés.

Pages Jaunes prévoit toujours d’atteindre certaines des cibles qu’elle s’était fixées en mai pour son exercice 2017. Elle entrevoit notamment des revenus de 770 millions à 780 millions, un bénéfice d’exploitation ajusté de 170 millions à 180 millions et des flux de trésorerie disponibles de 50 millions à 55 millions. Cependant, elle a revu à la baisse ses attentes en ce qui a trait au nombre de clients et à la croissance des revenus tirés des médias et des solutions numériques. Pages Jaunes anticipe encore une augmentation des revenus annuels dans ce secteur, mais celle-ci devrait être inférieure à sa cible de 4 % précédemment établie.

M. Taylor a précisé que le processus pour trouver un successeur permanent était bien entamé. Après plusieurs tentatives de relance, Pages Jaunes a remercié le mois dernier son président et chef de la direction, Julien Billot, qui était en poste depuis presque trois ans et demi.