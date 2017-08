Cascades ferme son usine de New York

Kingsey Falls — Cascades (TSX : CAS) a annoncé mercredi son intention de fermer son usine d’emballage de Maspeth, dans l’État de New York, d’ici la fin de l’année, ce qui entraînera la mise à pied de 148 personnes. Le spécialiste des produits verts d’emballage de Kingsey Falls a expliqué que cette installation avait atteint ses limites physiques et que cette décision s’inscrivait dans le cadre de son programme de modernisation et d’optimisation de ses activités dans le nord-est des États-Unis. La propriété est en vente pour 72 millions $US.