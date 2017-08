Boralex a réduit sa perte au deuxième trimestre

La société énergétique Boralex a annoncé mercredi une perte nette de 2 millions, ou 2 ¢ par action, au deuxième trimestre, comparativement à une perte nette de 7 millions, ou 11 ¢ par action, l’an dernier. Les produits de la vente d’énergie sont passés de 65 millions il y a un an à 92 millions cette année. Le conseil d’administration de la société a autorisé et déclaré un dividende trimestriel de 15 ¢ par action ordinaire. Ce dividende sera versé le 18 septembre 2017 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 31 août 2017. Boralex développe, construit et exploite des sites de production d’énergie renouvelable au Canada, en France et aux États-Unis.