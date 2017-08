Le profit de Stars Group bondit

Toronto — Le profit de Stars Group a bondi au deuxième trimestre. L’entreprise anciennement connue sous le nom d’Amaya a annoncé un bénéfice net de 70,5 millions $US et un bénéfice ajusté de 114 millions. Le bénéfice net correspond à 35 ¢US par action, soit environ trois fois plus que l’an dernier, et le bénéfice ajusté est en hausse de 22 % à 56 ¢US par action. Les revenus trimestriels de Stars Group ont avancé de 6,8 % à 305,3 millions.