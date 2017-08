Les caisses de retraite gardent le cap sur les rendements

Selon les calculs de RBC Services aux investisseurs et de trésorerie, le rendement total moyen des régimes à prestations déterminées a été de 1,4 % au deuxième trimestre.

Les caisses de retraite canadiennes ont dégagé un rendement positif au deuxième trimestre, et ce, pour un cinquième trimestre consécutif.

« Au deuxième trimestre de 2017, le rendement des actions canadiennes est passé en territoire négatif, à –1,9 %, comparativement à 2,3 % au trimestre précédent, reflétant l’indice composé TSX qui a affiché un rendement de –1,6 % au deuxième trimestre de 2017, en baisse par rapport au gain précédent de 2,4 % », a ajouté l’institution, qui évoque l’affaiblissement des secteurs de l’énergie et des marchandises. L’énergie a subi l’effet de la chute de plus de 15 % des prix du pétrole depuis le début de l’année, avec des réserves de pétrole demeurant supérieures à la moyenne.

Les actions mondiales ont ajouté 2,3 % à leur rendement de 6,2 % du premier trimestre. RBC note cependant « que la reprise boursière mondiale approche de son plafonnement naturel, comme en témoigne le glissement de l’indice MSCI Monde, qui est passé de 5,8 % au premier trimestre à 1,3 % au deuxième trimestre de 2017 ». Pour leur part, les titres à revenu fixe canadiens ont consolidé leurs gains du premier trimestre de 2017 par une nouvelle hausse de 1,4 %.

Lorsque libellé en dollars canadiens, les gestionnaires ont eu à conjuguer avec la vigueur du dollar canadien continuant de faire pression sur les actions et les obligations. Le dollar américain a poursuivi sa chute par rapport au dollar canadien, enregistrant une baisse de 2,6 % suivant une baisse de 0,6 % au premier trimestre.